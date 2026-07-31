Sprint Roma

IL TEMPO (L. PES) - Non c'è due senza tre. Chiusi i primi due acquisti del mercato, la Roma si prepara ad accogliere il terzo.

È atteso in queste ore lo sbarco nella Capitale di Koulierakis, difensore greco del Wolfsburg che arriva in giallorosso per circa 18 milioni bonus compresi. Accordi chiusi ieri tra le società dopo il blitz di D'Amico di inizio settimana che regala a Gasperini il difensore mancino che aveva chiesto a inizio mercato. Il ventiduenne si alternerà con Hermoso ma può giocare anche al centro della difesa, con Ghilardi e Ziolkowski che ora, col prezzo giusto, potrebbero anche partire. Dopo l'arrivo in città con visite e firma il centrale volerà subito in Galles dove da oggi all'8 agosto la Roma svolgerà la seconda parte del ritiro con tre amichevoli. Difficile la partenza insieme alla squadra oggi pomeriggio alle 17, ci sarà invece Castro. Ma non finisce qui. I giallorossi cercano anche un esterno che possa far coppia con Wesley, e il nome nuovo delle ultime ore è l'olandese Read del Feyenoord. D'Amico ha pronta un offerta da 25 milioni per superare la concorrenza del Nottingham, fermo a poco più di 20. Resta da capire se gli inglesi proveranno un rilancio nelle prossime ore, altrimenti la Roma può seriamente provare ad affondare il colpo per il terzino destro. Il ventenne laterale è il vero piano A della dirigenza romanista, con Fresneda che al momento resta un'alternativa. Lo Sporting chiede 25 milioni per l'esterno, a Trigoria potrebbero avvicinarsi attorno ai 20. Sulle corsie laterali da registrare anche il forte interesse per il giovane Cacciamani del Torino, ma i granata al momento sono irremovibili sulla volontà di non cedere il classe 2007. In uscita Angelino che va in prestito al Deportivo La Coruna con un diritto di riscatto in favore degli spagnoli fissato a 2 milioni. Anche Salah-Eddine pronto a lasciare Trigoria: Olympiakos pronto a chiudere per poco più di 7 milioni. Resta la priorità dell esterno d'attacco di sinistra. Il viaggio a Madrid di D'Amico non ha portato passi avanti nella trattativa per Ezzalzouli, anzi, l'accordo col calciatore resta lontano e la distanza col Betis non si assottiglia. Motivo per il quale, salvo ripensamenti o colpi di scena, la pista che porta al marocchino va verso il tramonto. Restano vivo il nome di Nusa, seppur non si registrano passi in avanti. Sullo sfondo i profili più costosi di Schade ed El Mala che potrebbero tornare di moda qualora le richieste dei rispettivi club si abbassassero. I giallorossi, inoltre, monitorano con attenzione il futuro di Endrick. Se il Real Madrid lo lasciasse partire in prestito ci sarebbe un tentativo importante per provare a consegnare a Gasperini un talento puro per il suo reparto offensivo. Nello stesso ruolo occhio a Soulé. L'argentino potrebbe partire con l'offerta giusta: il Milan ha fatto un sondaggio e sullo sfondo restano club arabi e tedeschi. Pista de seguire in uscita come quella di Koné, per il quale però dalla Premier non sono ancora arrivati segnali.