Calciomercato Roma: presentata un'offerta da 23 milioni più bonus per Read. Si attende la risposta del Feyenoord

#Read: l’offerta della #Roma presentata ieri ha base 23 milioni più bonus. Il #Feyenoord doveva una risposta stamattina, ci saranno aggiornamenti https://t.co/Ubu2b8OWcr— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 31, 2026
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Il mercato in entrata della Roma è entrato nel vivo. Il club giallorosso lavora su più fronti per cercare di completare la rosa in vista dell'inizio della stagione. Il focus principale resta sull'atta...
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