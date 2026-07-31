Calciomercato Roma: l'agente di Soulé chiama il Milan. L'argentino vorrebbe i rossoneri

Mati Soulé resta un nome in uscita in casa Roma. L'argentino, non è un segreto, non è incedibile ed è in attesa di capire il suo futuro. La Roma attende delle offerte importanti, non ha intenzione di svendere il classe 2003. Nei giorni scorsi è emerso l'interessamento da parte del Milan e come riportato dal sito, l'agente del fantasista argentino, Guastagisegno, si è messo al lavoro per provare a concretizzare questa pista. L'agente ha proposto Soulé al club rossonero ed è certo di poter portare avanti una trattativa sulla base di 30 milioni di euro di base fissa più ulteriori bonus, circa 2 milioni. Il calciatore spera in un affondo da parte del Milan che non ha ancora deciso se puntarci sopra.

(calciomercato.com)