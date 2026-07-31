Calciomercato Roma: prese informazioni per Guessand dell'Aston Villa. Al momento non è una priorità

Il mercato in entrata della Roma è entrato nel vivo. Il club giallorosso lavora su più fronti per cercare di completare la rosa in vista dell'inizio della stagione. Il focus principale resta sull'attacco, nonostante l'arrivo di Castro, infatti, Gasperini si aspetta uno se non due esterni offensivi. Tra i tanti nomi attenzionati, come riportato dal giornalista Flavio Tassotti, c'è anche quello di Guessand dell'Aston Villa.

Il classe 2001 è ai margini del club inglese e il club giallorosso ha preso delle informazioni. Guessand può ricoprire più posizioni sul fronte offensivo, sia l'ala destra che la punta centrale. Al momento, per la Roma, le priorità restano altre.