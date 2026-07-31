Calciomercato Roma: prese informazioni per Guessand dell'Aston Villa. Al momento non è una priorità

Nella lista dei giocatori attenzionati c'è anche Evann #Guessand, ai margini dell'Aston Villa, su cui l'#ASRoma ha preso informazioni. Può coprire più ruoli in attacco, caratteristica che non dispiace ai giallorossi. Le priorità, tuttavia, restano altre. pic.twitter.com/eTqG0Vid8s— Flavio M. Tassotti (@FlavioMTassotti) July 31, 2026
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