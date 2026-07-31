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Nazionale Under 18, al via i XX Giochi del Mediterraneo: Dattilo, Guaglianone e Giammattei sono i giallorossi convocati

Nazionali
di Paolo Rosi
venerdì, 31 luglio 2026 alle 17:19
dattilo italia u17 roma
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L’Italia Under 18 si prepara per i XX Giochi del Mediterraneo, che si terranno in Puglia dal 22 al 30 agosto. Il coordinatore delle Nazionali Giovanili maschili, Maurizio Viscidi, ha diramato la lista dei 18 convocati che prenderanno parte al torneo di calcio maschile, con la guida tecnica affidata a Carmine Nunziata. La selezione azzurra, inserita nel Gruppo B insieme ad AlgeriaAlbania e Kosovo, punta a arricchire il proprio palmarès in una competizione che ha già visto l'Italia trionfare in quattro occasioni.
Il gruppo selezionato è composto prevalentemente da calciatori nati nel 2009, con un rappresentanza della Roma. La società giallorossa vede infatti convocati il difensore Lorenzo Dattilo e il centrocampista Mattia Guaglianone, gli unici due classe 2010 presenti nell'intero organico azzurro. A completare il terzetto di talenti provenienti dal vivaio di Trigoria c'è anche il centrocampista Gioele Giammattei. Il ritiro della Nazionale inizierà martedì 18 agosto presso il Mancini Park Hotel di Roma, prima della partenza per la Puglia fissata per il 20 agosto.
Gli Azzurrini faranno il loro esordio sabato 22 agosto alle ore 21:00 contro l'Albania allo stadio Via del Mare di Lecce. Il percorso proseguirà lunedì 24 agosto allo stadio Fanuzzi di Brindisi contro l'Algeria e si chiuderà mercoledì 26 agosto allo stadio Iacovone di Taranto contro il Kosovo. Le prime due classificate del girone accederanno alla fase a eliminazione diretta, con le semifinali previste per il 28 agosto e le finali per il 30 agosto, entrambe in programma a Taranto.
(figc.it)
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