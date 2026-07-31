Castro, il giovane vecchio: tra i giocatori di Serie A dal 2004 in poi nessuno ha più presenze dell'argentino

LAROMA24.IT – Se si apre la Treccani, al termine “giovane”, dopo l’iniziale significato “che è nell’età della giovinezza”, compare subito l’avvertenza al paragrafo b: “In senso relativo, che non ha ancora l’età richiesta, o l’esperienza necessaria a determinati fini: è ancora g. per votare; sei troppo g. per decidere; è g. del mestiere”. Lo stesso meccanismo, spesso, si ritrova nella vita quotidiana e, di conseguenza, anche nel calcio italiano. L’età è oggi uno dei parametri che maggiormente incide sulla valutazione di calciomercato, ben più dell’esperienza. Nelle valutazioni in corso d’opera, poi, quell’età sarà facilmente una motivazione, o un alibi, se le cose non andranno come si sperava. Giovane, sì, ma non qui, almeno non ora. Tant’è che in questa classifica, pensata per motivi romanisti, quello che più risalta è il vizio italiano, sempre più distante dagli indirizzi esteri.

Nei 10 posti, occupati da 11 giocatori per il parimerito dell’ultima posizione, dei giocatori della Serie A nati dal 2004 in poi con il maggior numero di presenze da professionisti ci sono appena due italiani. Uno è Pio Esposito, classe 2005 da 129 presenze, che ha seguito il percorso ormai sempre meno diffuso: due stagioni in Serie B allo Spezia, 77 presenze accumulate, nelle prime 38 solo 3 gol, nelle successive 35, più altre 4 ai playoff, 19 reti che gli sono valse il ritorno all’Inter nella passata stagione. Giovane sì ma con esperienza su strada, dunque “pronto”, come vuole il gergo. Rappresenta l’eccezione visto che l’altro, Cher Ndour, è salito a 151 grazie ad un percorso che l’ha visto andar via dall’Italia a 16 anni ancora da compiere. Benfica, Psg, Braga e Besiktas le sue tappe prima di tornare in Serie A, alla Fiorentina, nell’inverno del 2025. La strada, insomma, se l’è fatta dove la patente da calciatore si può prendere senza limiti d’età fissati per legge.

Davanti a tutti, comunque, c’è Santiago Castro, giovane ma banalmente per una questione anagrafica. 22 anni, da compiere a settembre tra l’altro, e 169 presenze da professionista già accumulate, di cui 79 in Serie A. Per dare un’idea, nella Roma il classe 2004 più utilizzato è Pisilli che, fin qui, ha nel contachilometri 78 presenze da professionista, di cui 55 nel massimo campionato italiano. Stessa età cronologica ma non calcistica, inevitabilmente. Nel 2022/23, quando Castro accumulava 37 presenze al Velez Sarsfield, oltre ad essere capocannoniere di coppa, Pisilli giocava 30 partite in Primavera, tra campionato e coppa.

Dietro Castro, in classifica, c’è appunto l’italiano di formazione straniera, Cher Ndour, staccato di 18 presenze, praticamente un girone in più di ogni altro pari età nel campionato italiano. Chiude il podio Norton Cuffy, con 149 presenze da professionista, seguito da Athekame, 141, e al 5° posto Nico Paz, con 136 presenze da professionista, la maggior parte delle quali (70) nel biennio in Serie A al Como. A seguire Pio Esposito, primo 2005 in graduatoria, poi Alex Valle (2004 con 123 presenze da pro), Ordonez (2004, 122 presenze), Assane Diao (2005 con 107 gettoni già accumulati) e al 10° posto Adzic, unico 2006 in graduatoria, che ha già toccato le 104 presenze da professionista come il romanista Ziolkowski. Sì, esatto, 3 giocatori tra i primi 9 sono del Como e gran parte di quel cumulo di presenze l'hanno preso negli ultimi 2 anni, culminato nella qualificazione alla Champions League.

Palestra, che non rientra più nei criteri, va al Chelsea con 93 presenze da professionista a 21 anni compiuti. Per trovare altri italiani in graduatoria bisogna scorrere fino alla posizione 14 e 15, dove si siedono uno dopo l’altro Comuzzo, 91 presenze fin qui, e Pisilli, a 78 come detto. Non è ancora salito oltre quota 67, invece, Pafundi, il 2006 che Mancini convocò in Nazionale ancor prima che debuttasse in Serie A. Di quelle 67, tra l’altro, appena 19 nel massimo campionato italiano. A riprova di quanto sia contorta la strada, semmai ce ne sia una.

LA CLASSIFICA DEI GIOCATORI DI SERIE A NATI DAL 2004 IN POI CON PIU' PRESENZE DA PROFESSIONISTA:

1 - Castro 2004 – 169 (79 in Serie A)

2 - Ndour 2004 – 151 (42 in Serie A)

3 - Norton Cuffy 2004 – 149 (41 in Serie A)

4 - Athekame 2004 – 141 (27 in Serie A)

5 - Nico Paz 2004 – 136 (70 in Serie A)

6 - Pio Esposito 2005 – 129 presenze (35 in Serie A)

7 - Alex Valle 2004 – 123 (43 in Serie A)

8 - Ordonez 2004 – 122 (28 in Serie A)

9 - Assane Diao 2005 – 107 presenze (32 in Serie A)

10 - Adzic 2006 – 104 (16 in Serie A)/Ziolkowski 2005 – 104 (18 in Serie A)