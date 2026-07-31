TREVISANI: "La lentezza della proprietà complica il mercato" - TRANI: "La Roma ha almeno 6-7 trattative aperte"

Il calciomercato è nella sua fase più calda e le complesse manovre della Roma sono al centro delle analisi quotidiane dei commentatori radiofonici. Riccardo Trevisani accusa i tempi della proprietà: "La lentezza della proprietà nel dare l’ok alle trattative sta complicando parecchio il mercato della Roma. Lo sappiamo: il mercato è una giungla". Di contro, Ugo Trani delinea la situazione complessiva: "La Roma ha almeno 6-7 trattative aperte: Nusa è sicura, Cacciamani è sicura, Read è sicura, Endrick è sicura, Fresneda è sicura (...) se ne salta uno, ne arriva un altro".

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Penso che la Roma non abbia intenzione di spendere 55 milioni per un solo giocatore (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5)

Penso ci sia un 10% di possibilità che Nusa venga alla Roma, perché si sta andando troppo per le lunghe (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5)

Mi sembra difficile che la Roma chiuda il mercato senza una cessione importante. Ora il focus è sulle entrate, però devono arrivare delle offerte per far partire i giocatori: al momento non è arrivato nulla né per Koné né per Soulé. (LORENZO PES, Tele Radio Stereo 92.7)

L’offerta presentata per Read è importante, la Roma ha dalla sua – rispetto al Nottingham Forrest – il blasone e la Champions League. Il velocista chiede tanto, ma, secondo me, le cifre uscite sono esagerate (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Leao era il mio primo Mister X. Ultimamente non si è meritato molta fiducia, ma il suo valore tecnico è palese a tutti. La lentezza della proprietà nel dare l’ok alle trattative sta complicando parecchio il mercato della Roma. Lo sappiamo: il mercato è una giungla (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)

D'Amico ha un budget da 110/120 milioni e deve farci rientrare tanti giocatori, se spendi 60 milioni per Nusa, resti con metà budget. Lì c'è comunque la pressione del giocatore che vuole andare via e allora magari il Lipsia gli può dire "ti mando via, ma almeno 55 me li devi portare", secondo me quella cifra basta (FRANCESCO BALZANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

25 milioni più bonus per Read ci stanno, ma un ingaggio da oltre 3 milioni mi sembra una cifra alta. Io personalmente tendo a essere più indulgente quando si tratta di sforare il monte ingaggi per portare un grande giocatore, li farei pure uno sforzo e correrei anche il rischio di qualche malumore nello spogliatoio (ANTONIO FELICI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

La Roma ha almeno 6-7 trattative aperte: Nusa è sicura, Cacciamani è sicura, Read è sicura, Endrick è sicura, Fresneda è sicura, poi c'è una copertura X per il ruolo di esterno a sinistra e un'altra copertura per il laterale, perché se non prendi sia Read sia Cacciamani ne devono arrivare comunque due, quindi se ne salta uno, ne arriva un altro, se saltano entrambi, ne devono arrivare altri due (UGO TRANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)