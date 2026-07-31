Calciomercato Roma: per Read il Feyenoord non molla, ma il Nottingham si è tirato fuori

Valori delle rose in Serie A: Roma quinta (leggermente in calo) dopo un mese di mercato

lug 31, 21:25

Un mese fa si è aperto il calciomercato e ci sono stati i primi movimenti. La Roma ha inserito Castro e sta prendendo, ormai è un'operazione in chiusura, Koulierakis. Poi ci saranno sicuramente altri...