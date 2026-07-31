Calciomercato Roma: per Read il Feyenoord non molla, ma il Nottingham si è tirato fuori

🚨🌳 Forest are continuing to work hard to reach an agreement for Ousmane Diomande. Still work to do.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 31, 2026
As for Givairo Read: negotiations with Feyenoord have not been concrete for several days for various reasons. AS Roma now determined to sign the promising 20 y/o right-back, but… pic.twitter.com/UpZU8MYwYw
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Alle 20:15 la Roma è arrivata in Galles, a Hensol, 20 chilometri da Cardiff, per la seconda parte del ritiro. Domani ci sarà anche un'amichevole contro il Cardiff (alle 16 il fischio d'inizio, diretta...
Un mese fa si è aperto il calciomercato e ci sono stati i primi movimenti. La Roma ha inserito Castro e sta prendendo, ormai è un'operazione in chiusura, Koulierakis. Poi ci saranno sicuramente altri...
Artem Dovbyk ha parlato per la prima volta da giocatore del Bologna. L'attaccante ucraino, trasferitosi a titolo temporaneo dalla Roma, ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la c...
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