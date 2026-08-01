Read apre alla Roma ma è asta col Forest. Suggestione Leao

Nel tardo pomeriggio di ieri la Roma è volata in Galles per la seconda parte del ritiro precampionato in programma fino all'8 agosto. Tutti a disposizione per Gasperini, ad esclusione di Koné - tornerà nella capitale il 10 agosto dopo le vacanze post Mondiale - e la coppia di esterni Salah-Eddine e Angelino, entrambi in uscita dal club giallorosso. [...] Gasperini ha deciso di portare a Hensol, all'interno del rinomato Vale Resort venticinque calciatori, che potrebbero diventare 26 non appena arriverà il via libera del Wolfsburg per Konstantinos Koulierakis. Il greco nelle prossime ore sbarcherà a Roma per visite e firma, poi volerà in Galles. La Roma e il club tedesco sono d'accordo su tutto: operazione da 17 milioni di euro più 1,5 di bonus. Discorso diverso per Givairo Read, terzino 20enne del Feyenoord. [...] Gli olandesi puntano a scatenare un'asta tra la Roma e il Nottingham Forest, molto interessato al calciatore. L'offerta giallorossa è quella più alta, ma il club il club delle Midlands orientali ha sparato altissimo sull'ingaggio: 4 milioni netti l'anno. Il ds D'Amico non vuole partecipare ad aste e si sente forte dell'offerta fatta al Feyenoord. [...] In attesa di una risposta, la Roma non molla la pista Fresneda dello Sporting Cp. Spostandosi dal lato opposto, il nome che circola fortemente nei corridoi di Trigoria è quello di Alessio Cacciamani, esterno mancino del Torino. Per Gasperini è il profilo perfetto da far crescere alle spalle di Wesley (ormai spostato a sinistra). Ma i granata non vorrebbero privarsi del loro talento. La richiesta è alta: 15 milioni di euro. [...] Capitolo attacco. Nusa resta il preferito di Gasp e la Roma, nonostante i costi altissimi dell'operazione continua a monitorare in silenzio la situazione attorno al norvegese. [...] Dalle trattative si passa alle voci e quelle che si rincorrono da qualche settimana portano a Rafael Leao del Milan. Per adesso non risultano approcci per l'attaccante del Milan, nonostante risponda perfettamente alle caratteristiche dell'ala sinistra cercata da Gasp. [...] Se ne potrebbe riparlare a fine agosto se il calciatore dovesse trovarsi ancora a Milanello. Infine il capitolo Franco Mastantuono e Endrick. L'argentino è fuori dal progetto del Real Madrid che vorrebbe mandarlo in prestito in Europa ma la Fiorentina è in netto vantaggio se il calciatore dovesse aprire all'Italia. La Roma osserva anche la situazione attorno al brasiliano, ai margini della squadra di Jose Mourinho.

(la Repubblica)