Calciomercato Roma: contatti continui per Read, il giocatore ha parlato con Gasperini

Anche nella giornata di oggi ci sono stati dei colloqui tra la Roma e il Feyenoord per Read. Il Nottingham ha fatto sapere agli agenti di esserci ancora, ma i giallorossi sono in corsa.

Gli olandesi non hanno rifiutato l'offerta della Roma, ma hanno fatto sapere di non accettare i 25 milioni fissi. Dall'Olanda, inoltre, sarebbe arrivata una controproposta. Si potrebbe chiudere strutturando in maniera diversa l'operazione, magari inserendo dei bonus ma anche dilazionando il pagamento. Il giocatore ha dato apertura alla Roma e ha parlato con Gasperini.