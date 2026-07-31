Valori delle rose in Serie A: Roma quinta (leggermente in calo) dopo un mese di mercato

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Artem Dovbyk ha parlato per la prima volta da giocatore del Bologna. L'attaccante ucraino, trasferitosi a titolo temporaneo dalla Roma, ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la c...
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