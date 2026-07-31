Valori delle rose in Serie A: Roma quinta (leggermente in calo) dopo un mese di mercato

Un mese fa si è aperto il calciomercato e ci sono stati i primi movimenti. La Roma ha inserito Castro e sta prendendo, ormai è un'operazione in chiusura, Koulierakis.

Poi ci saranno sicuramente altri innesti, lo sappiamo, Gasperini vuole un esterno e anche un sostituto di Celik. Ma al momento, secondo i dati riportati, la rosa della Roma è quinta per valore totale della Serie A (450,8 milioni di euro) alle spalle di Inter (prima), Milan (seconda) Juventus (terza) e Napoli.

In questo momento il calo, rispetto allo scorso anno, è di 4,8 punti percentuali.

(Transfermarkt)