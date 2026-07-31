Calciomercato Roma: Godts è più lontano, il Psg ha avviato i contatti con l'Ajax

Calciomercato Roma: contatti continui per Read, il giocatore ha parlato con Gasperini

lug 31, 22:35

Anche nella giornata di oggi ci sono stati dei colloqui tra la Roma e il Feyenoord per Read. Il Nottingham ha fatto sapere agli agenti di esserci ancora, ma i giallorossi sono in corsa. Gli olandesi n...