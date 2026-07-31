Calciomercato Roma: Godts è più lontano, il Psg ha avviato i contatti con l'Ajax

🚨🔴🔵 EXCLUSIVE: Paris Saint-Germain open talks to sign Mika Godts from Ajax as new winger.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2026
Talented Belgian winger seen as option in addition to Maghnes Akliouche (almost done).
Ajax wanted to keep Godts but now aware of PSG in initial talks for the 21 year old talent. pic.twitter.com/fuiOVkrmc8
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