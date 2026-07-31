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La Roma è arrivata in Galles per la seconda parte del ritiro (VIDEO e FOTO)

Ritiro Roma
di R.P.
venerdì, 31 luglio 2026 alle 21:34
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Alle 20:15 la Roma è arrivata in Gallesa Hensol, 20 chilometri da Cardiff, per la seconda parte del ritiro. Domani ci sarà anche un'amichevole contro il Cardiff (alle 16 il fischio d'inizio, diretta su Dazn). 
I giallorossi di Gasperini alloggeranno al Vale Resort (qui tutti i dettagli della struttura) e davanti all'hotel c'erano una trentina di tifosi che hanno acclamato la squadra. 

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