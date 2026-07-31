La Roma è arrivata in Galles per la seconda parte del ritiro (VIDEO e FOTO)

La #Roma è arrivata in Galles, a Cardiff, dove domani affronterà in amichevole la squadra della città e dove ci sarà la seconda parte di ritiro.#AsRoma pic.twitter.com/2Xq5ZxJmgW— laroma24.it (@LAROMA24) July 31, 2026
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Un mese fa si è aperto il calciomercato e ci sono stati i primi movimenti. La Roma ha inserito Castro e sta prendendo, ormai è un'operazione in chiusura, Koulierakis. Poi ci saranno sicuramente altri...
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