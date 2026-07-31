Roma, i convocati per il ritiro in Galles: ecco i giocatori scelti da Gasperini

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Accostato alla Roma fino a qualche giorno fa, Godts si allontana dalla Capitale. Secondo le informazioni arrivate in questi minuti, il Psg ha avviato i contatti con il giocatore. L'Ajax lo vorrebbe tr...
Anche nella giornata di oggi ci sono stati dei colloqui tra la Roma e il Feyenoord per Read. Il Nottingham ha fatto sapere agli agenti di esserci ancora, ma i giallorossi sono in corsa. Gli olandesi n...
Alle 20:15 la Roma è arrivata in Galles, a Hensol, 20 chilometri da Cardiff, per la seconda parte del ritiro. Domani ci sarà anche un'amichevole contro il Cardiff (alle 16 il fischio d'inizio, diretta...
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