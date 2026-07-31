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Roma, i convocati per il ritiro in Galles: ecco i giocatori scelti da Gasperini

Ritiro Roma
di R.P.
venerdì, 31 luglio 2026 alle 22:22
Gasperini
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Nella giornata di oggi, intorno alle 18:30 italiane, la Roma arriverà in Galles dove lavorerà fino al 7 agosto per la seconda parte del ritiro estivo. Il tecnico Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati. Ecco i giocatori a disposizione del tecnico: 
Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar
Difensori: Rensch, Ndicka, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Mannini, Nardin, Reale, Lulli, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Pisilli, Panico, Bah
Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala, Cherubini, Vaz
(asroma.com) 
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