Read si legge Roma. Tutto sull'olandese: offerti 25 milioni, il Feyenoord riflette

La Roma cambia marcia e cerca di affondare il colpo. Adesso l'obiettivo per la fascia ha un nome e un cognome: Givairo Read, vent'anni, talento del Feyenoord, considerato una promessa del calcio olandese. I giallorossi hanno deciso di rompere gli indugi e spingere sull'acceleratore per cercare di chiudere prima che la concorrenza possa alzare il muro. È una corsa contro il tempo, ma soprattutto contro il Nottingham Forest, l'avversario più pericoloso. Tony D'Amico vuole arrivare per primo. Per questo la Roma ha recapitato al Feyenoord un'offerta da circa 23 milioni di euro più altri due di bonus, 25 milioni complessivi che testimoniano tutta la volontà del club di consegnare a Gasperini l'esterno destro. [...] Con Read, intanto, è già stato raggiunto un accordo di massima. [...] Il club inglese è pronto a migliorare la propria proposta sia per il calciatore (a cui sembrerebbe voler offrire 4 milioni all'anno) sia per il Feyenoord. La Roma, invece, ha scelto una strada diversa: presentarsi con decisione, senza perdere altro tempo, mettendo sul tavolo una cifra in grado di far riflettere il club di Rotterdam. [...] Toccherà agli olandesi decidere se aprire definitivamente alla cessione del loro gioiello. [...] È anche per questo motivo che il direttore sportivo giallorosso non ha seguito la squadra a Cardiff: è rimasto operativo tra Trigoria e Milano, pronto a spostarsi in tutta Europa per seguire personalmente le operazioni più delicate. Alle spalle di Read, oltre chiaramente all'alternativa Fresneda, resta Juanlu Sanchez del Siviglia, un'alternativa considerata più semplice da raggiungere ma che, almeno al momento, non scalda fino in fondo la dirigenza romanista. [...] Le prossime ore possono diventare decisive: il duello con il Nottingham è acceso, il pressing giallorosso punta dritto verso Rotterdam.

(Corsport)