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Rinnovo Pellegrini: colloquio Gasp-Ryan Friedkin, il tecnico si augura di avere presto il 7 a disposizione

La penna degli Altri
di MV
sabato, 01 agosto 2026 alle 10:07
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Gasperini si augura di riavere presto Lorenzo Pellegrini a disposizione. Come si legge su Il Messaggero di oggi, infatti, la resistenza dei Friedkin al rinnovo del numero 7 (inizialmente avevano proposto un annuale) è prossima a venire meno. Il tecnico ha avuto un altro colloquio con Ryan Friedkin e ora spera di ritrovare il trequartista a breve. 

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