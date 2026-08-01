Rinnovo Pellegrini: colloquio Gasp-Ryan Friedkin, il tecnico si augura di avere presto il 7 a disposizione

Gasperini si augura di riavere presto Lorenzo Pellegrini a disposizione. Come si legge su Il Messaggero di oggi, infatti, la resistenza dei Friedkin al rinnovo del numero 7 (inizialmente avevano proposto un annuale) è prossima a venire meno. Il tecnico ha avuto un altro colloquio con Ryan Friedkin e ora spera di ritrovare il trequartista a breve.