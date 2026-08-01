Ritiro Roma: sgambata alle 10:30, alle 13:10 la partenza per lo stadio. Domani allenamento aperto

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
È andato fino in fondo l'iter per la presentazione dei documenti da parte delle sedi interessate a ospitare UEFA EURO 2032. Ben 13 città, tra cui Roma, per un totale di 16 stadi, hanno presentato la l...
Gasperini si augura di riavere presto Lorenzo Pellegrini a disposizione. Come si legge su Il Messaggero di oggi, infatti, la resistenza dei Friedkin al rinnovo del numero 7 (inizialmente avevano propo...
La Roma è pronta a piazzare il secondo colpo del suo mercato. L'affare Koulierakis è arrivato al traguardo: definiti anche gli ultimi aspetti formali, il centrale greco si trasferirà dal Wolfsburg per...
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