Roma, al via il ritiro in Galles: ecco la struttura che ospiterà i giallorossi (VIDEO E FOTO)

📍Qui Galles 🏴— laroma24.it (@LAROMA24) July 31, 2026
🟡🔴 Siamo a Hensol, nel fantastico centro sportivo che ospiterà la #ASRoma per la seconda fase del ritiro estivo che si concluderà il 7 agosto 🗓️
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😍 Ecco dove la #ASRoma scenderà in campo sotto gli ordini di Mister #Gasperini ⚽️— laroma24.it (@LAROMA24) July 31, 2026
Un manto erboso praticamente perfetto 🔝 pic.twitter.com/Lzf4bDp00c
🟡🔴Altre immagini dal Galles 🏴— laroma24.it (@LAROMA24) July 31, 2026
😍Un angolo di paradiso in cui la #ASRoma lavorerà fino al 7 agosto 🏃🏻♂️ pic.twitter.com/QHZpSAiRXS
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