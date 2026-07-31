Roma, al via il ritiro in Galles: ecco la struttura che ospiterà i giallorossi (VIDEO E FOTO)

Calciomercato Roma: l'agente di Soulé chiama il Milan. L'argentino vorrebbe i rossoneri

lug 31, 16:15

Mati Soulé resta un nome in uscita in casa Roma. L'argentino, non è un segreto, non è incedibile ed è in attesa di capire il suo futuro. La Roma attende delle offerte importanti, non ha intenzione di...