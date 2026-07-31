Calciomercato Roma, Read apre al trasferimento: "Se dovesse arrivare l'opportunità giusta sarei pronto"

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Mati Soulé resta un nome in uscita in casa Roma. L'argentino, non è un segreto, non è incedibile ed è in attesa di capire il suo futuro. La Roma attende delle offerte importanti, non ha intenzione di...
Il mercato in entrata della Roma è entrato nel vivo. Il club giallorosso lavora su più fronti per cercare di completare la rosa in vista dell'inizio della stagione. Il focus principale resta sull'atta...
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