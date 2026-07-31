Calciomercato Roma, Read apre al trasferimento: "Se dovesse arrivare l'opportunità giusta sarei pronto"

La Roma ha individuato nel classe 2006 Read il rinforzo ideale per la fascia destra. L'olandese, di proprietà del Feyenoord, in un'intervista non ha chiuso le porte a un suo trasferimento.

Ecco le sue parole: "Non so nemmeno io cosa succederà. In effetti, non credo nemmeno di sapere tutto quello che sta succedendo in questo momento e anche questo è voluto. I miei agenti tengono molte cose lontane da me, così posso mantenere la testa sul calcio e concentrarmi completamente sul mettermi in forma e per la nuova stagione. Vedremo quello che succederà. Se l’opportunità si presenta in un luogo che mi piace, allora sono pronto. Non si può spiegare, è una sensazione. Lo sento. Devi sempre avere fiducia in te stesso. Ora sono di nuovo in forma, fisicamente e mentalmente mi sento forte. Il passo successivo è mostrarlo sul campo. Questo è il mio grande obiettivo per questa stagione: restare in forma e giocare bene. Ho sperimentato quanto velocemente le cose possano andare storte nel calcio. Pensi di essere tornato da un infortunio e poi devi fare un passo indietro".

(vi.nl)