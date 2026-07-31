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Dovbyk, le prime parole da giocatore del Bologna: "Mi hanno spiegato l'ambizione del club, sono qui per dare il massimo. Voglio ritrovare la mia condizione ideale" (VIDEO)

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di Paolo Rosi
venerdì, 31 luglio 2026 alle 19:32
dovbyk bologna
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Artem Dovbyk ha parlato per la prima volta da giocatore del Bologna. L'attaccante ucraino, trasferitosi a titolo temporaneo dalla Roma, ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la corte rossoblù.
Sulla scelta.
"Mi hanno convinto il direttore sportivo e Domenico Tedesco. Il mister mi ha fatto una sola domanda: 'Vuoi giocare nel Bologna?'. Ho risposto subito di sì. Mi hanno spiegato il progetto e l'ambizione di questo club, che vuole ottenere molto di più in questa stagione. Io sono qui per dare il massimo".
Sul gruppo.
"È un gruppo molto amichevole, sembra una famiglia. Ognuno lotta per l'altro e ci sono tanti giocatori di grande qualità individuale. In passato ho affrontato il Bologna tante volte ed è sempre stata dura. So che questo club ha aiutato molti attaccanti a crescere in passato e io voglio solo provare a dare tutto per questa squadra, segnare e aiutarla".
Sugli obiettivi.
"Ho fame e voglio giocare. Voglio ritrovare la mia condizione ideale e aiutare il collettivo. Conosco la storia dei calciatori ucraini in Italia e so di essere il primo a vestire la maglia del Bologna. Ne sono onorato e voglio raggiungere grandi traguardi qui".

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