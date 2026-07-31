Dovbyk, le prime parole da giocatore del Bologna: "Mi hanno spiegato l'ambizione del club, sono qui per dare il massimo. Voglio ritrovare la mia condizione ideale" (VIDEO)

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Alle 20:15 la Roma è arrivata in Galles, a Hensol, 20 chilometri da Cardiff, per la seconda parte del ritiro. Domani ci sarà anche un'amichevole contro il Cardiff (alle 16 il fischio d'inizio, diretta...
Un mese fa si è aperto il calciomercato e ci sono stati i primi movimenti. La Roma ha inserito Castro e sta prendendo, ormai è un'operazione in chiusura, Koulierakis. Poi ci saranno sicuramente altri...
Dalla Germania viene fatto sapere che il Nottingham da un paio di giorni ha praticamente mollato la pista che porta a Givairo Read (qui il profilo) per diversi motivi. Uno è proprio l'inserimento dell...
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