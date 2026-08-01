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Fasce (poco) protette

La penna degli Altri
di MV
sabato, 01 agosto 2026 alle 7:56
Nusa
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Esterno notte. Non è la sceneggiatura di un film, ma il mercato della Roma che, tratante difficoltà, D'Amico prova a far decollare con un occhio alle fasce. Dopo Castro, oggi in città arriverà Koulierakis, secondo acquisto dell'estate. [...] Gasperini però, salutato luglio, attende rinforzi sulle corsie esterne. A centrocampo, dove al momento può contare sui soli Wesley e Rensch (oltre ai giovani Lulli, Mannini e Reale), con Angelino e Salah-Eddine a un passo dall'addio (anche se il marocchino non è convinto dell'idea Olympiacos) tanto da esser stati esclusi dai convocati per il ritiro in Galles. E in attacco, ovviamente, dove il tecnico di Grugliasco aspetta da oltre un anno un titolare a sinistra. Durante la scorsa stagione Gasperini adattò lì con buon profitto Pellegrini, al momento però non può contare neanche su di lui, visto che il rinnovo tarda ad arrivare. Tante le piste in piedi, ma D'Amico nelle ultime ore si è concentrato su Read. Il laterale destro di centrocampo piace molto e la Roma ha messo sul piatto 23 milioni più bonus per il suo cartellino, ma il Feyenoord non ha ancora accettato. [...] Le alternative rimangono Fresneda dello Sporting Lisbona e Juanlu Sanchez del Siviglia, mentre per Cacciamani (destro, ma abituato a giocare a sinistra) il Torino al momento chiede oltre 15 milioni. C'è poi il capitolo attacco e lì il preferito a Trigoria rimane Nusa, nonostante il Lipsia non accenni ad abbassare le pretese da quota 60 milioni. Troppo alta anche la valutazione da 45 milioni che il Brantford fa di Schade, con la Roma disposta a spendere al massimo 35. [...] Infine, Endrick e Mastantuono (più il brasiliano che l'argentino), entrambi in uscita dal Real Madrid, sono opportunità in prestito che la Roma può cogliere in caso di addio a Soulé. Il Milan, per ora, ha soltanto chiesto informazioni all'agente dell'argentino, nulla più.
(Corsera)

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