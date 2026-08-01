La FIFA ritira il piano di vendita di quote dei Mondiali, l'UEFA festeggia ma attacca Infantino: "Ha perso la fiducia" (COMUNICATO)

La UEFA ha accolto con favore la decisione della FIFA di ritirare il piano di vendita di una quota delle proprie competizioni, inclusa la Coppa del Mondo, a privati. La proposta era stata "respinta all'unanimità dalle federazioni nazionali dell'UEFA e da molte altre federazioni e confederazioni di ogni dimensione nel mondo", il cui dovere primario è quello di "proteggere il calcio". La UEFA ha ringraziato tutti gli attori che si sono opposti al piano, dimostrando concretamente che "il calcio non è in vendita".

Il comunicato attacca frontalmente la leadership di Gianni Infantino: "L'attuale dirigenza della FIFA non solo ha perso la fiducia dell'UEFA ma anche quella di molti altri membri della famiglia del calcio". La nota prosegue parlando di "schemi segreti" dai benefici dubbi e critica la gestione delle riserve finanziarie, che superano i 5 miliardi di dollari, sostenendo che la FIFA abbia "mancato di utilizzare il denaro delle associazioni a beneficio del gioco".

La UEFA annuncia di voler lavorare a un nuovo modello di distribuzione delle risorse tramite il programma esistente FIFA Forward. Come dichiarato dal presidente Aleksander Čeferin: "I nuovi format miglioreranno l'equilibrio competitivo, ridurranno il numero di partite senza nulla in palio, offriranno ai tifosi una competizione più avvincente e dinamica". La nota si chiude con un monito chiaro: "Dobbiamo iniziare a utilizzare parte di quel denaro che giace inattivo nel conto bancario della FIFA per dare il via allo sviluppo del calcio di base, ma non abbiamo bisogno di svendere l'argento di famiglia per pagarlo".

(uefa.com)