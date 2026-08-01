FOTO - Cardiff-Roma: anche il nuovo CEO Galantic sugli spalti ad assistere al match

Dopo il post Instagram, ecco l'ufficialità: Konstantinos Koulierakis è un nuovo giocatore della Roma. La Roma ufficializza il secondo acquisto della propria campagna estiva: si tratta di Konstantinos...
Gian Piero Gasperini ha parlato al termine dell'amichevole persa per 4-1 contro il Cardiff, la prima della Roma nel ritiro in Galles. Cosa non è andato? "Eravamo ancora in difficoltà soprattutto die...
Nella prima amichevole gallese della Roma giocata contro il Cardiff, persa malamente per 4-1 dagli uomini di Gasperini, sugli spalti del Cardiff City Stadium si sono registrati precisamente 10.704 spe...
Giornata pessima per la Roma in quel di Cardiff. I giallorossi, nel primo test amichevole nel Regno Unito, contro la squadra della capitale gallese hanno chiuso il primo tempo sotto per 3-0. Nella rip...
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