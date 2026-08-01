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FOTO - Cardiff-Roma: anche il nuovo CEO Galantic sugli spalti ad assistere al match

Ritiro Roma
di MatteoM
sabato, 01 agosto 2026 alle 20:50
john galantic
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Sugli spalti del Cardiff City Stadium, dove la Roma ha disputato la sua prima amichevole del proprio ritiro in Galles, è apparso per la prima volta il nuovo CEO John Galantic.
La Roma di Gian Piero Gasperini viene travolta per 4-1 dal Cardiff nella prima amichevole del ritiro in Galles. Sugli spalti del Cardiff City Stadium ha assistito alla dura sconfitta dei giallorossi, anche il nuovo CEO John Galantic, il quale ha seguito la squadra in questi giorni di preparazione. 

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