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Cardiff-Roma: presenti oltre 10mila spettatori. Circa 600 i giallorossi

Ritiro Roma
di Fabio D'Ascanio
sabato, 01 agosto 2026 alle 17:49
Cardiff-Roma
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Nella prima amichevole gallese della Roma giocata contro il Cardiff, persa malamente per 4-1 dagli uomini di Gasperini, sugli spalti del Cardiff City Stadium si sono registrati precisamente 10.704 spettatori, di cui 607 sostenitori giallorossi. Una buona presenza di pubblico considerando il contesto amichevole della contesa. 

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