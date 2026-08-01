Cardiff-Roma: presenti oltre 10mila spettatori. Circa 600 i giallorossi

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Gian Piero Gasperini ha parlato al termine dell'amichevole persa per 4-1 contro il Cardiff, la prima della Roma nel ritiro in Galles. Cosa non è andato? "Eravamo ancora in difficoltà soprattutto die...
Giornata pessima per la Roma in quel di Cardiff. I giallorossi, nel primo test amichevole nel Regno Unito, contro la squadra della capitale gallese hanno chiuso il primo tempo sotto per 3-0. Nella rip...
Primo tempo horror per la Roma contro il Cardiff, sotto 3-0 dopo i primi 45 minuti. Dopo le urla per il primo gol subito, mister Gasperini è rimasto braccia conserte per quasi tutta la prima frazione...
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