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FOTO - Cardiff-Roma, primo tempo horror per i giallorossi: Gasperini mantiene la calma e segue la sfida a braccia conserte

Ritiro Roma
di FedericoL
sabato, 01 agosto 2026 alle 16:48
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Primo tempo horror per la Roma contro il Cardiff, sotto 3-0 dopo i primi 45 minuti. Dopo le urla per il primo gol subito, mister Gasperini è rimasto braccia conserte per quasi tutta la prima frazione di gioco, con un aplomb inconsueto rispetto al solito.

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