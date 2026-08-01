📸 Dopo gli improperi per il primo gol subito, mister Gasperini è rimasto braccia conserte per quasi tutta la prima frazione con aplomb inconsueta rispetto al solito#CardiffRoma #asroma 💛🧡❤️ pic.twitter.com/kjBr8WoUQG— laroma24.it (@LAROMA24) August 1, 2026
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Gian Piero Gasperini ha parlato al termine dell'amichevole persa per 4-1 contro il Cardiff, la prima della Roma nel ritiro in Galles. Cosa non è andato? "Eravamo ancora in difficoltà soprattutto die...
Nella prima amichevole gallese della Roma giocata contro il Cardiff, persa malamente per 4-1 dagli uomini di Gasperini, sugli spalti del Cardiff City Stadium si sono registrati precisamente 10.704 spe...
Giornata pessima per la Roma in quel di Cardiff. I giallorossi, nel primo test amichevole nel Regno Unito, contro la squadra della capitale gallese hanno chiuso il primo tempo sotto per 3-0. Nella rip...
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