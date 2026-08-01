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VIDEO - GASPERINI: "Ho chiesto quattro giocatori, non mi sembrava una cosa difficile. La rosa va completata per renderla competitiva"

Interviste AS Roma
di Fabio D'Ascanio
sabato, 01 agosto 2026 alle 18:17
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Gian Piero Gasperini ha parlato al termine dell'amichevole persa per 4-1 contro il Cardiff, la prima della Roma nel ritiro in Galles. 
Cosa non è andato? 
"Eravamo ancora in difficoltà soprattutto dietro nel primo tempo, abbiamo preso dei gol su dei rimpalli che hanno determinato questo risultato. Poi abbiamo fatto anche delle buone cose quando riuscivamo ad andare in avanti. Ma se sei così distratto e fuori condizione diventa più difficile"
Si aspettava qualche innesto prima dal mercato?
"Il mercato è stato particolare per via del mondiale, è partito praticamente adesso. Da qui in avanti mi aspetto qualcosa. Sono andati via parecchi giocatori è una squadra assolutamente da completare, dovrà arrivare qualche giocatore per completare la rosa e renderla competitiva. La squadra sarà competitiva, lo è anche ora ma in questo momento abbiamo tre centrocampisti fuori. C'è qualcuno . che è appena arrivato, poi in queste partite di agosto ci può stare. I ragazzi stanno lavorando tutti bene, hanno sempre il giusto spirito. Speriamo di completarci il prima possibile perché questa è già la terza settimana conclusa."
Un giudizio su Castro e se può giocare insieme a Malen?
"Un ottimo acquisto, è stata una grande operazione, una di quelle che ti migliorano. Castro è un centravanti, Malen è un centravanti, poi ci sono anche delle situazioni dove possono giocare insieme. Noi abbiamo la prospettiva di giocare tantissime partite, Malen nel girone di ritorno non ha mai avuto tregua e se succede questo rischiamo di perdere anche la sua qualità. Quando giochi la Champions devi avere una rosa completa, competitiva, senza perdere la qualità del cambio. Castro è un ragazzo del 2004 che è voluto venire a tutti i costi a Roma"
Si aspetta prima l'arrivo di un attaccante o di un esterno?
"Rispetto alla rosa dell'anno scorso ho detto: un difensore, un esterno, due attaccanti. Poi se va via un giocatore è chiaro che lo devi rimpiazzare. Il mio obiettivo era questo e non mi sembrava cosi difficile. Poi è chiaro che stiamo cercando di prendere dei giocatori di valori come Castro, ora è arrivato questo ragazzo per completare la difesa ed era necessario perché eravamo solo in cinque. Per chi fa le coppe è indispensabile avere due giocatori per ruolo"
Un giudizio su Soulé? 
"Ha giocato bene, è agosto. Ha giocato trequartista e esterno. Sta già meglio"

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