FOTO - Cardiff-Roma: nervi tesi tra i giallorossi dopo il poker dei gallesi per un fallo non fischiato su Castro. Dybala spintona Cristante per protestare con l'arbitro

Giornata pessima per la Roma in quel di Cardiff. I giallorossi, nel primo test amichevole nel Regno Unito, contro la squadra della capitale gallese hanno chiuso il primo tempo sotto per 3-0. Nella ripresa ha accorciato le distanze Dybala, ma poco dopo è arrivato il poker dei padroni di casa. La squadra di Gasperini, però, ha protestato vistosamente nei confronti dell'arbitro per un mancato fallo fischiato a Castro nell'azione che ha portato al gol del 4-1. In molti hanno circondato l'arbitro e sono scattate delle scintille anche tra Cristante e Dybala, con quest'ultimo che ha spintonato il capitano giallorosso per fargli continuare le proteste.

🚨 Attimi di nervosismo dopo il quarto gol incassato dai giallorossi. Tutti protesta o per un precedente fallo subito da Castro e non fischiato. Parapiglia intorno all'arbitro. Addirittura Dybala che spintona Cristante per protestare con il direttore di gara. Ammoniti Castro e… pic.twitter.com/C3kCOsGQPg — laroma24.it (@LAROMA24) August 1, 2026