FOTO - Cardiff-Roma: nervi tesi tra i giallorossi dopo il poker dei gallesi per un fallo non fischiato su Castro. Dybala spintona Cristante per protestare con l'arbitro

🚨 Attimi di nervosismo dopo il quarto gol incassato dai giallorossi. Tutti protesta o per un precedente fallo subito da Castro e non fischiato. Parapiglia intorno all'arbitro. Addirittura Dybala che spintona Cristante per protestare con il direttore di gara. Ammoniti Castro e… pic.twitter.com/C3kCOsGQPg— laroma24.it (@LAROMA24) August 1, 2026
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Gian Piero Gasperini ha parlato al termine dell'amichevole persa per 4-1 contro il Cardiff, la prima della Roma nel ritiro in Galles. Cosa non è andato? "Eravamo ancora in difficoltà soprattutto die...
Nella prima amichevole gallese della Roma giocata contro il Cardiff, persa malamente per 4-1 dagli uomini di Gasperini, sugli spalti del Cardiff City Stadium si sono registrati precisamente 10.704 spe...
Primo tempo horror per la Roma contro il Cardiff, sotto 3-0 dopo i primi 45 minuti. Dopo le urla per il primo gol subito, mister Gasperini è rimasto braccia conserte per quasi tutta la prima frazione...
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