FOTO - Cardiff-Roma, trauma distorsivo al ginocchio destro per Bah. Giocatore fuori in barella

Avvio sfortunato per la Roma nell'amichevole contro il Cardiff. Al 25' del primo tempo, infatti, si è fermato Bah, che nel tentativo di andare in pressing sul portiere ha rimediato un infortunio al ginocchio. Per il classe 2007 necessario l'intervento della barella ed è stato applicato subito del ghiaccio. A breve i primi riscontri medici.

🚨 Brutto infortunio per Bah costretto al cambio al 25'. Applicato subito del ghiaccio al ginocchio destro. A breve i primi riscontri medici#CardiffRoma #asroma 💛🧡❤️ pic.twitter.com/a4vZBSJuGP — laroma24.it (@LAROMA24) August 1, 2026

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista giallorosso: il classe 2007 ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro.