Nessuna cessione per il fair play. Possibile multa a novembre

E anche il 31 luglio se n'è andato via senza che la Roma abbia piazzato quella cessione prevista per sistemare i conti con l'Uefa (dopo la proroga della scadenza del financial fair play). Probabile che sia stata una scelta da parte dei Friedkin (su richiesta di Gasperini), per cercare di mantenere il più alta possibile la competitività della squadra. E così sono arrivati i no all'Inter per Mancini e Ndicka, alla Juventus per Svilar (42 milioni) ed al Porto per Pisilli (22). [...] A novembre si saprà la sanzione di Nyon. La Roma si aspetta una multa di 10-12 milioni e la limitazione della rosa per le coppe 2027-28 (da 25 a 22 giocatori). Difficile la restrizione della stessa (e cioè il divieto di schierare i nuovi acquisti), improbabile l'esclusione. «L'Uefa non uccide il bambino nella culla», fanno sapere da Nyon, apprezzando il percorso di risanamento del club giallorosso.

(Gasport)