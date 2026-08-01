Amichevole, CARDIFF-ROMA: la formazione ufficiale. Castro dal 1', Bah in mezzo al campo (FOTO E VIDEO)

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Questo pomeriggio alle ore 16 italiane, la Roma affronterà il Cardiff nella prima amichevole di questo ritiro gallese. Dopo il problema al collaterale, mister Gasperini può ritrovare in panchina Robin...
LR24 (A. CIARDI) - Alla fine della giostra, la Roma non ha venduto i suoi big neanche entro il trentuno luglio. Undici mesi di allarmismo urticante, con fiato alle trombe già da fine estate duemilaven...
La Roma si inserisce nella corsa per Mika Godts. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Ekrem Konur, il club giallorosso ha avviato le prime interlocuzioni per l'esterno offensivo belga di 2...
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