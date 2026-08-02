Calciomercato Roma, offerta del Royal Antwerp per Salah-Eddine. Interesse anche da club dell'Eredivisie

🚨#ASRoma Royal Antwerp have made a loan offer with purchase option for 24‑year‑old left‑back Anass Salah‑Eddine.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 2, 2026
📌 He is not in Gasperini’s plans at Roma.
❌ The Moroccan previously rejected Olympiakos’ proposal.
👀 Talks continue as PSV and other Eredivisie clubs monitor… https://t.co/WZX01cvvCv pic.twitter.com/XiVfAhKvM4
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