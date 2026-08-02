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Calciomercato Roma, offerta del Royal Antwerp per Salah-Eddine. Interesse anche da club dell'Eredivisie

Mercato
di Paolo Rosi
domenica, 02 agosto 2026 alle 15:07
Salah-Eddine
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La Roma continua a lavorare per definire il futuro di Anass Salah-Eddine.
Secondo quanto riportato dal portale AfricaFoot, dopo aver rifiutato la proposta dell'Olympiakos — nonostante il club greco avesse già raggiunto un'intesa di massima con la dirigenza giallorossa — il terzino marocchino è finito nel mirino del Royal Antwerp.
Il club belga ha formulato un'offerta concreta basata sulla formula del prestito con diritto di riscatto. Salah-Eddine, che ha espresso il desiderio di proseguire la carriera in un campionato competitivo per mantenere il posto nella nazionale marocchina, sta valutando la proposta belga.
L'uscita del difensore è una priorità per la Roma: Gasperini ha sostanzialmente escluso il giocatore dai piani tecnici per la prossima stagione. Oltre all'interesse del Royal Antwerp, sulla situazione del giocatore restano vigili diverse compagini dell'Eredivisie, interessate a riportare in Olanda un profilo che conosce bene il campionato dopo la positiva parentesi al PSV Eindhoven. Le trattative tra la Roma e il club belga proseguono per definire l'operazione.
(africafoot.com)
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Ulteriori conferme giungono da Ekrem Konur, che riporta l'offerta presentata dal Royal Antwerp: prestito con opzione di acquisto per il terzino mancino classe 2000. La volontà della Roma è chiara: il calciatore non rientra nelle scelte tattiche di Gasperini ed è destinato a partire. In questo scenario, mentre si attende l'esito della trattativa con i belgi, continuano a monitorare la situazione anche il PSV Eindhoven e diversi altri club del massimo campionato olandese, pronti a inserirsi qualora l'operazione con il Royal Antwerp dovesse subire rallentamenti.

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