Calciomercato Roma: Nusa è l'obiettivo numero uno. Fari su Endrick e Mastantuono

Con un post pubblicato sul proprio profilo X, la Roma ha fatto gli auguri a Francesco Rocca, leggenda giallorossa e membro della Hall of Fame. Terzino, soprannominato Kawasaki per la sua velocità. Ha...
Givario Read, esterno del Feyenoord, ha dato priorità ai giallorossi rispetto al Nottingham per la possibilità di giocare in Champions League. Continuano in queste ore i dialoghi tra le parti per arri...
La Roma è sulle tracce di Read, esterno del Feyenoord. La trattativa è in corso, lo sappiamo, e si potrebbe anche arrivare ad una conclusione. Fino al momento non è stato facile per D'Amico, che si è...
La Roma segue da un po' di tempo il profilo di Alessio Cacciamani del Torino. Ma per adesso non si può considerare una pista semplice, per un motivo importante. Ci sarebbe una grossa differenza di va...
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