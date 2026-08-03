Calciomercato Roma: Salah-Eddine vicino all'Olympiakos

La Roma avrebbe offerto 50 milioni di euro per Kevin, attaccante del Fulham. La risposta però sarebbe stata negativa, almeno per ora, ma gli inglesi sanno benissimo che il giocatore è molto apprezzato...
In attesa della fumata bianca per il rinnovo, Lorenzo Pellegrini si continua ad allenare da solo per recuperare dall'infortunio. Una storia Instagram del preparatore atletico Dario Maggesi mostra il...
Domani sul Messaggero uscirà un'intervista a Malen, ma il quotidiano, sui propri profili social, ha pubblicato uno stralcio. A domanda se pensa di diventare capocannoniere, l'olandese risponde così: "...
ROMANEWS.EU - Devine Rensch ha parlato del suo momento attuale della Roma e del lavoro con Gasperini: "Sto giocando con regolarità dopo l'addio di Celik" dice. E poi: "Abbiamo un allenatore con molta...
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