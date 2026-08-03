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Calciomercato Roma: Salah-Eddine vicino all'Olympiakos

Mercato
di R.P.
lunedì, 03 agosto 2026 alle 19:11
Salah-Eddine
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Salah-Eddine sarebbe vicino a firmare per l'Olympiakos, si parla di un'operazione in dirittura d'arrivo con la firma che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. 
Il terzino sinistro marocchino sta solamente aspettando che dentro i greci si crei lo spazio: Ortega al River Plate potrebbe sbloccare immediatamente la questione. 
(Sport.le360)
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