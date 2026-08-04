Ad Amorim manca un esterno. Ballottaggio tra Soulé e Nwaneri

Continua la trattativa tra Roma e Feyenoord per Read. Il club olandese ha detto no all'ultima offerta presentata dai giallorossi da 25 milioni di euro più 3 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. P...
La Roma non molla Nusa e Fofana. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà su X, infatti, i giallorossi non hanno smesso di pensare a Nusa e oggi ci saranno nuovi contatti con il Lipsia, forse defini...
[...] La Roma è pronta a giocarsi le carte decisive per arrivare a Givairo Read, il talento del Feyenoord che in Olanda viene già accostato al nuovo Dumfries. Tony D'Amico vuole chiudere il cerchio tr...
IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - La stella polare rimane sempre e comunque lui, Gian Piero Gasperini. Il mercato della Roma è entrato in una fase cruciale, basti pensare che tra 20 giorni i giallorossi sc...
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