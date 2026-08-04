Ad Amorim manca un esterno. Ballottaggio tra Soulé e Nwaneri

[...] Per lo slot di trequartista mancino, il nome tenuto sotto stretta osservazione è quello di Matias Soulé della Roma, che nella capitale rischia di trovare sempre meno spazio viste le ultime mosse dei giallorossi. In più il nervosismo mostrato nei confronti di Cristante nel corso dell'amichevole persa contro il Cardiff dove si è messo di mezzo anche Paulo Dybala. [...] Sia per Nwaneri sia per Soulé, serve una proposta economica tra i 30 i 35 milioni, dunque un investimento importante, sul quale dovranno essere fatte delle valutazioni, probabilmente una volta che la squadra avrà fatto rientro in Europa dopo la tournée tra Perth (domani il derby con l'Inter) e l'Indonesia (1'8 amichevole con il Chelsea a Giacarta). [...]

(Tuttosport)