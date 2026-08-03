Calciomercato Roma: nuova call nelle prossime ore per Read. I giallorossi sperano di chiudere per 28 milioni complessivi

#Read-#Roma: nuova call nelle prossime ore. I giallorossi hanno da giorni il sì del calciatore e sperano di chiudere per 25 milioni più 2-3 di bonus https://t.co/aSx09Xj3Zd— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 3, 2026
Prosegue il ritiro in Galles della Roma di Gian Piero Gasperini che sta lavorando duramente al WRU National Centre of Excellence, quando mancano esattamente tre settimane al debutto stagionale contro...
Nel dossier ora in mano alla Figc per gli Europei 2032 ci sono più stadi che ancora non esistono rispetto a quelli che oggi la Uefa potrebbe approvare: cinque a uno. I cinque immaginari sono il nuovo...
Sono ore di apprensione in casa Roma per le condizioni di Bah, uscito al 26° del primo tempo dell'amichevole contro il Cardiff dopo un trauma distorsivo al ginocchio destro. Il giovane centrocampista...
Sono ore da dentro o fuori, da tutto o niente. Ore decisive, quelle in cui la Roma ha scelto di rompere gli indugi e passare all'attacco per Givairo Read. Dopo il contatto diretto con Gasperini, con u...
Loading