Calciomercato Roma: nuova call nelle prossime ore per Read. I giallorossi sperano di chiudere per 28 milioni complessivi

La Roma ha individuato in Givairo Read l'obiettivo principale per rinforzare la corsia destra. La dirigenza giallorossa è pronta ad investire in maniera importante sul classe 2006 di proprietà del Feyenoord. In queste ore stanno proseguendo i contatti tra le parti, con il club capitolino che ha già trovato da giorni l'accordo con il calciatore olandese.

Come riportato da Alfredo Pedullà, nelle prossime ore è prevista un ulteriore call tra i club, con la Roma che spera di chiudere l'affare per 25 milioni di euro più 2-3 di bonus.