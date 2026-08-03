Read dice si

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Un continuo lavoro ai fianchi per riuscire a completare il terzo acquisto dell'estate. Negli scorsi giorni la Roma ha individuato in Givairo Read il giocatore ideale da portare nella Capitale per rinforzare le fasce, in un piano che prevederebbe lo spostamento definitivo a sinistra di Wesley, che tanto bene ha fatto sulla corsia opposta rispetto a quella in cui era abituato a giocare in Brasile. Da Trigoria, dopo aver da tempo preso atto delle richieste esorbitanti per Moreira, a metà settimana hanno rotto gli indugi nei dialoghi con il Feyenoord, potendo contare su un grande alleato. L'esterno olandese cresciuto nel Volendam ha infatti dato il suo sì alla proposta d'ingaggio giallorossa, preferendo al momento la destinazione italiana al Nottingham Forest.

Gasperini, che dopo la sconfitta con il Cardiff ha chiesto un'accelerazione sul mercato, ha avuto contatti diretti con il ragazzo e gli ha spiegato il progetto tattico che ha per lui. Oltre a spiegargli l'importanza di poter disputare la Champions League e di competere per il vertice in Serie A. Il corteggiamento, sia sportivo che economico, ha dato i suoi frutti e la società ha messo la freccia sugli inglesi, che avevano già presentato tre offerte al club di Rotterdam e per ora si sono fermati.

La Roma adesso deve strappare il sì anche del Feye-noord, con il quale i dialoghi sono fitti e continui. La prima proposta da 25 milioni totali non è stata ritenuta sufficiente dalla dirigenza della squadra battuta dalla Roma nella finale di Conference League a Tirana. Con quel «no» gli olandesi hanno specificato di voler circa 30 milioni e quindi il direttore sportivo D'Amico è tornato alla carica. La nuova cifra messa sul piatto è di 28 milioni complessivi (25+3 di bonus) e si aspetta ora di capire se l'assalto sia andato a buon fine o meno, visto che l'ammontare totale è davvero vicino a quanto chiesto. Un primo segnale è arrivato dall'amichevole giocata ieri dal Feyenoord contro l'Atalanta, dove è partito titolare e rimasto in campo per 74 minuti. C'è quindi ancora da lavorare, ma la Roma spingendo per trovare l'accordo tra parte fissa, bonus e percentuale sulla futura rivendita, arrivando alla fumata bianca.

Capitolo esuberi. Salah-Eddine continua a non aprire all'Olympiacos, che aveva trovato un accordo con la Roma per 7-8 milioni. Dal Marocco, nel frattempo, e rimbalzata la notizia di un'offerta di prestito con diritto di riscatto dal Royal Ant-werp, che attende però una risposta dal giocatore. Che gia a giugno aveva rifiutato di restare al Psv, che avrebbe esercitato il suo diritto di ri-scatto pattuito un anno fa. E invece destinato a salutare, per l'ennesima volta, Kumbulla: il Rayo Vallecano lo prenderà in prestito. Da definire in queste ore gli ultimi dettagli per il trasterimento di Angelino al Deportivo La Coruña. Il laterale spagnolo proverà a rilanciarsi in patria dopo una stagione più che travagliata e un ritiro a Trigoria che ha spazzato via ogni speranza di poter essere utile a Gasperini. Da piazzare pure il portiere Vasquez.