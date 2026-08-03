Apprensione per Bah: oggi la risonanza

Sono ore di apprensione in casa Roma per le condizioni di Bah, uscito al 26° del primo tempo dell'amichevole contro il Cardiff dopo un trauma distorsivo al ginocchio destro. Il giovane centrocampista gambiano ha lasciato il campo in barella, molto dolorante, facendo temere un interessamento del legamenti. Oggi il classe 2007 sarà sottoposto a una risonanza magnetica che chiarirà l'entità dell'infortunio. Per Bah sarebbe un durissimo déjà vu: due anni fa, durante il ritiro con De Rossi, riportò la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. [...]

(Corsport)