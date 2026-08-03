Calciomercato Roma: Kumbulla sempre più vicino al Rayo Vallecano. Oggi nuovi contatti tra le parti per definire l'operazione

Marash Kumbulla è sempre più vicino al terzo prestito consecutivo nel campionato spagnolo. Il difensore classe 2000 è fuori dal progetto tecnico di Gian Piero Gasperini e si appresta, dopo le esperienze con le maglie di Espanyol e Maiorca, a giocare per il Rayo Vallecano.

Come riportato da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, il calciatore albanese ha già dato l'ok al trasferimento e nella giornata di oggi ci saranno nuovi contatti tra i club per definire l'operazione. Kumbulla partirà in prestito, da capire se con diritto o obbligo di riscatto.