Calciomercato Roma, Leweling alternativa a Nusa: lo Stoccarda chiede 50 milioni

Gian Piero Gasperini chiede rinforzi e Tony D'Amico è al lavoro per regalare al tecnico al più presto almeno due acquisti. Le priorità continuano ad essere le stesse: un laterale destro e un esterno sinistro d'attacco. Anche i nomi, almeno nelle ultime ore, continuano ad essere i solidi: Givairo Read del Feyenoord per sostituire Celik, Antonio Nusa del Lipsia per il reparto offensivo. Ma se per il primo la Roma è in una fase avanzata della trattativa, con una bozza d'accordo con il calciatore e un'offerta da 28 milioni tra parte fissa e bonus agli olandesi, per il secondo la trattativa continua ad essere complicata. Il Lipsia continua a chiedere 60 milioni di euro e la trattativa per la Roma è ampiamente in salita.

Si lavora dunque sulle alternative e una di queste, come riportato dal Corriere della Sera, è Jamie Leweling classe 2001 tedesco, tra i convocati della Germania all'ultimo mondiale. Quella che porta a lui è una pista sicuramente da seguire, ma anche nel suo caso la valutazione è di quelle che spaventano: lo Stoccarda, infatti, chiede 50 milioni di euro. La terza alternativa sulla lista, più indietro rispetto alle altre, resta Schade del Brentford.