News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Calciomercato Roma, Leweling alternativa a Nusa: lo Stoccarda chiede 50 milioni

Mercato
di Giuseppe Cervellera
lunedì, 03 agosto 2026 alle 8:09
leweling stoccarda
Aggiungi come fonte preferita su Google
Gian Piero Gasperini chiede rinforzi e Tony D'Amico è al lavoro per regalare al tecnico al più presto almeno due acquisti. Le priorità continuano ad essere le stesse: un laterale destro e un esterno sinistro d'attacco. Anche i nomi, almeno nelle ultime ore, continuano ad essere i solidi: Givairo Read del Feyenoord per sostituire Celik, Antonio Nusa del Lipsia per il reparto offensivo. Ma se per il primo la Roma è in una fase avanzata della trattativa, con una bozza d'accordo con il calciatore e un'offerta da 28 milioni tra parte fissa e bonus agli olandesi, per il secondo la trattativa continua ad essere complicata. Il Lipsia continua a chiedere 60 milioni di euro e la trattativa per la Roma è ampiamente in salita.
Si lavora dunque sulle alternative e una di queste, come riportato dal Corriere della Sera, è Jamie Leweling classe 2001 tedesco, tra i convocati della Germania all'ultimo mondiale. Quella che porta a lui è una pista sicuramente da seguire, ma anche nel suo caso la valutazione è di quelle che spaventano: lo Stoccarda, infatti, chiede 50 milioni di euro. La terza alternativa sulla lista, più indietro rispetto alle altre, resta Schade del Brentford.

APPENA ARRIVATO

Read

Calciomercato Roma: nuova call nelle prossime ore per Read. I giallorossi sperano di chiudere per 28 milioni complessivi

ago 03, 10:01

La Roma ha individuato in Givairo Read l'obiettivo principale per rinforzare la corsia destra. La dirigenza giallorossa è pronta ad investire in maniera importante sul classe 2006 di proprietà del Fey...

gasperini staff

Ritiro Roma: il programma della terza giornata in Galles dei giallorossi

ago 03, 9:51

Prosegue il ritiro in Galles della Roma di Gian Piero Gasperini che sta lavorando duramente al WRU National Centre of Excellence, quando mancano esattamente tre settimane al debutto stagionale contro...

roma como olimpico 2

Stadi vergogna italiana: così Euro 2032 è utopia

ago 03, 8:40

Nel dossier ora in mano alla Figc per gli Europei 2032 ci sono più stadi che ancora non esistono rispetto a quelli che oggi la Uefa potrebbe approvare: cinque a uno. I cinque immaginari sono il nuovo...

WhatsApp Image 2026-08-01 at 16.31.30

Apprensione per Bah: oggi la risonanza

ago 03, 8:32

Sono ore di apprensione in casa Roma per le condizioni di Bah, uscito al 26° del primo tempo dell'amichevole contro il Cardiff dopo un trauma distorsivo al ginocchio destro. Il giovane centrocampista...

NOTIZIE POPOLARI
givairo-read

Calciomercato Roma, rilancio per Read: offerta da 25 milioni più 3 di bonus, c'è l'ok del giocatore

ago 02, 12:32
roma sassuolo kumbulla

Calciomercato Roma, domani la chiusura dell'accordo con il Rayo per Kumbulla: l'albanese ha già accettato la destinazione

ago 02, 19:12
images (40)

Calciomercato Roma: Nusa è l'obiettivo numero uno. Fari su Endrick e Mastantuono

ago 02, 11:04
kourielakis

Ritiro in Galles, termina la seduta: Koulierakis in gruppo, si ferma Wesley, out Pisilli. Colloquio Gasp-Galantic (FOTO e VIDEO)

ago 02, 16:21
givairo-read

Roma, l'ora del colpo

ago 03, 7:58
cacciamani

Calciomercato Roma: per Cacciamani ampia la distanza tra domanda e offerta

ago 02, 11:49
VAI AL CANALE
Foto
Ritiro Galles, allenamento 02.08.2026

Ritiro Galles, allenamento 02.08.2026

Kourielakis raggiunge la squadra in Galles 02.08.2026

Kourielakis raggiunge la squadra in Galles 02.08.2026

Loading