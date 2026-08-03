Ritiro in Galles, il programma di domani per il match contro il Newport

La Roma prosegue il ritiro in Galles in vista dei prossimi appuntamenti ufficiali della stagione. La giornata di domani, martedì 4 agosto, sarà dedicata al test amichevole contro il Newport.

La tabella di marcia predisposta dallo staff tecnico prevede una colazione entro le ore 09:00, seguita da una sessione di allenamento alle 10:30. Dopo il pranzo delle 13:00, i calciatori osserveranno un periodo di riposo per ricaricare le energie in vista dell'impegno serale. Nel pomeriggio, alle 16:15, è previsto uno spuntino leggero, prima della partenza per lo stadio fissata per le 17:10, con un tragitto di circa 35 minuti. Il fischio d'inizio della sfida tra Newport e Roma è previsto per le 19:00. Al termine dell'incontro, il gruppo ripartirà verso le 21:35 alla volta del Vale Resort, dove alle 22:15 è programmata la cena che chiuderà la giornata.