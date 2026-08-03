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Ritiro in Galles, il programma di domani per il match contro il Newport

Ritiro Roma
di Paolo Rosi
lunedì, 03 agosto 2026 alle 22:25
gasperini staff
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La Roma prosegue il ritiro in Galles in vista dei prossimi appuntamenti ufficiali della stagione. La giornata di domani, martedì 4 agosto, sarà dedicata al test amichevole contro il Newport.
La tabella di marcia predisposta dallo staff tecnico prevede una colazione entro le ore 09:00, seguita da una sessione di allenamento alle 10:30. Dopo il pranzo delle 13:00, i calciatori osserveranno un periodo di riposo per ricaricare le energie in vista dell'impegno serale. Nel pomeriggio, alle 16:15, è previsto uno spuntino leggero, prima della partenza per lo stadio fissata per le 17:10, con un tragitto di circa 35 minuti. Il fischio d'inizio della sfida tra Newport e Roma è previsto per le 19:00. Al termine dell'incontro, il gruppo ripartirà verso le 21:35 alla volta del Vale Resort, dove alle 22:15 è programmata la cena che chiuderà la giornata.

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