Calciomercato Roma, il Feyenoord non fa sconti per Read: 30 milioni la richiesta, c'è il sì del giocatore

La Roma deve ancora attendere per definire l'acquisto di Givairo Read.

Secondo quanto riportato da Angelo Mangiante, nonostante i contatti delle ultime ore, la trattativa con il Feyenoord per il trasferimento del talento olandese non ha ancora raggiunto la fase conclusiva. Resta da colmare la distanza economica tra le parti. Il club di Rotterdam continua a richiedere 30 milioni di euro per lasciar partire il classe 2006, cifra che la Roma sta cercando di ammortizzare lavorando sulla struttura di bonus e sulla percentuale di futura rivendita da riconoscere agli olandesi. L'intesa personale con Givairo Read è stata già raggiunta, a testimonianza della volontà del calciatore di sbarcare a Trigoria per lavorare agli ordini di Gasperini, ma il buon esito dell'operazione rimane vincolato alla capacità della dirigenza giallorossa di soddisfare le pretese del club proprietario del cartellino.