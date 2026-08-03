Calciomercato Roma, il Feyenoord non fa sconti per Read: 30 milioni la richiesta, c'è il sì del giocatore

Stasera ancora non si chiude per Givairo #Read.— Angelo Mangiante (@angelomangiante) August 3, 2026
Il #Feyenoord non scende da 30 milioni per il 21enne esterno destro olandese che vuole Gasp. L'accordo con il giocatore la Roma lo ha giá trovato, ma la distanza è ancora da limare tra i due club, compresi bonus e % di rivendita pic.twitter.com/2NPdy8vFXT
La Roma prosegue la ricerca di un rinforzo per le corsie laterali, individuando in Alessio Cacciamani il profilo ideale per completare il pacchetto degli esterni a disposizione di Gian Piero Gasperini...
Attimi di tensione in Argentina durante il confronto tra Boca Juniors e Newell's Old Boys. Leandro Paredes torna al centro delle polemiche per un gesto che ha fatto esplodere un parapiglia in campo. A...
La Roma prosegue il ritiro in Galles in vista dei prossimi appuntamenti ufficiali della stagione. La giornata di domani, martedì 4 agosto, sarà dedicata al test amichevole contro il Newport. La tabell...
La Roma porta avanti le proprie strategie di mercato in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la dirigenza giallorossa sta monitorando con attenzione diversi pro...
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