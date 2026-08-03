VIDEO - Il solito Paredes infiamma Boca-Newell's: colpisce un avversario con una pallonata a gioco fermo e scatta il caos

Attimi di tensione in Argentina durante il confronto tra Boca Juniors e Newell's Old Boys. Leandro Paredes torna al centro delle polemiche per un gesto che ha fatto esplodere un parapiglia in campo. A gioco fermo, con l'arbitro che aveva appena interrotto l'azione per un contrasto che aveva lasciato un avversario a terra, il centrocampista ha colpito il giocatore rivale con una pallonata violenta proprio mentre quest'ultimo stava cadendo.

Il gesto ha immediatamente scatenato il caos: i giocatori delle due squadre si sono affrontati in una mischia generale. Paredes, che ha dato il via al tutto, è stato sanzionato con un cartellino giallo . Un episodio che conferma il temperamento fumantino dell'argentino, capace di accendere gli animi in una frazione di secondo.