Pellegrini continua a lavorare da solo: il rientro è più vicino

La Roma avrebbe offerto 50 milioni di euro per Kevin, attaccante del Fulham. La risposta però sarebbe stata negativa, almeno per ora, ma gli inglesi sanno benissimo che il giocatore è molto apprezzato...
Salah-Eddine sarebbe vicino a firmare per l'Olympiakos, si parla di un'operazione in dirittura d'arrivo con la firma che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Il terzino sinistro marocchino sta sola...
Domani sul Messaggero uscirà un'intervista a Malen, ma il quotidiano, sui propri profili social, ha pubblicato uno stralcio. A domanda se pensa di diventare capocannoniere, l'olandese risponde così: "...
ROMANEWS.EU - Devine Rensch ha parlato del suo momento attuale della Roma e del lavoro con Gasperini: "Sto giocando con regolarità dopo l'addio di Celik" dice. E poi: "Abbiamo un allenatore con molta...
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