Calciomercato Roma, domani la chiusura dell'accordo con il Rayo per Kumbulla: l'albanese ha già accettato la destinazione

Marash Kumbulla ad un passo dall’addio. Il difensore albanese è vicinissimo al Rayo Vallecano.

Domani la Roma ed il Rayo Vallecano ultimeranno la trattativa che porterà Marash Kumbulla a vestire la maglia del club spagnolo. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X, il difensore albanese ha già accettato la destinazione. La formula dell'operazione è quella del prestito secco.

Mañana, el Rayo y la Roma ultimarán los flecos del acuerdo por Marash Kumbulla.



Todo está ya apalabrado entre el jugador y el club español. @marca — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 2, 2026

La Roma sta per chiudere la cessione in prestito di Marash Kumbulla. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, il Rayo Vallecano è ad un passo dall’accogliere l’albanese in squadra. Dopo le precedenti avventure, l’ex Hellas Verona è vicinissimo al ritorno in Spagna.