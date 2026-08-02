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Calciomercato Roma, domani la chiusura dell'accordo con il Rayo per Kumbulla: l'albanese ha già accettato la destinazione

Mercato
di MatteoM
domenica, 02 agosto 2026 alle 19:12
roma sassuolo kumbulla
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Marash Kumbulla ad un passo dall’addio. Il difensore albanese è vicinissimo al Rayo Vallecano.
Domani la Roma ed il Rayo Vallecano ultimeranno la trattativa che porterà Marash Kumbulla a vestire la maglia del club spagnolo. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X, il difensore albanese ha già accettato la destinazione. La formula dell'operazione è quella del prestito secco.
La Roma sta per chiudere la cessione in prestito di Marash Kumbulla. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, il Rayo Vallecano è ad un passo dall’accogliere l’albanese in squadra. Dopo le precedenti avventure, l’ex Hellas Verona è vicinissimo al ritorno in Spagna. 

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