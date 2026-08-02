Calciomercato Roma, domani la chiusura dell'accordo con il Rayo per Kumbulla: l'albanese ha già accettato la destinazione

Mañana, el Rayo y la Roma ultimarán los flecos del acuerdo por Marash Kumbulla.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 2, 2026
Todo está ya apalabrado entre el jugador y el club español. @marca
🔴⚪️⚡️ Rayo Vallecano are closing in on deal to sign Marash Kumbulla on loan from AS Roma.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2026
Agreement being sealed with formal steps to follow. 🇦🇱 pic.twitter.com/zKHhcbPiC0
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