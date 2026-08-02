Primavera, la squadra in ritiro a Masen di Giovo fino al 7 agosto

⛰️ Prima settimana di lavoro per la Primavera nelle strutture di Masen di Giovo— AS Roma (@OfficialASRoma) August 2, 2026
💪 Il ritiro in Val di Cembra ospiterà i ragazzi giallorossi fino al 7 agosto#ASRoma pic.twitter.com/HcPGNceviR
Sfuma probabilmente la pista che porta a Mika Godts. Il giovane esterno belga di proprietà dell'Ajax è più vicino a trasferirsi al Paris Saint-Germain. Come rivelato da Fabrizio Romano, il club franc...
Prosegue il ritiro della Roma in Galles, sede della seconda fase della preparazione estiva. A far visita al centro sportivo è arrivato il CEO John Galantic, che ha raggiunto la sede degli allenamenti...
LAROMA24.IT – La Roma, alla spasmodica ricerca di un esterno sinistro di piede destro, intanto pare essersi fermata sullo scaffale degli attaccanti centrali. Più che un cambio nella lista della spesa,...
La Roma continua a lavorare per definire il futuro di Anass Salah-Eddine. Secondo quanto riportato dal portale AfricaFoot, dopo aver rifiutato la proposta dell'Olympiakos — nonostante il club greco a...
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