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Primavera, la squadra in ritiro a Masen di Giovo fino al 7 agosto

Settore giovanile
di Paolo Rosi
domenica, 02 agosto 2026 alle 16:45
primavera ritiro
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La Roma Primavera ha dato il via alla sua preparazione estiva in vista della stagione 2026/27.
La compagine giallorossa si è trasferita nelle strutture di Masen di Giovo, nella Val di Cembra, location scelta per ospitare il ritiro precampionato. Il gruppo lavorerà nel centro trentino per tutta la prima fase della preparazione, con la permanenza prevista fino al 7 agosto. 

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