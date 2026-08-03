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Ritiro Roma: il programma della terza giornata in Galles dei giallorossi

Ritiro Roma
di Fabio D'Ascanio
lunedì, 03 agosto 2026 alle 9:51
gasperini staff
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Prosegue il ritiro in Galles della Roma di Gian Piero Gasperini che sta lavorando duramente al WRU National Centre of Excellence, quando mancano esattamente tre settimane al debutto stagionale contro la Fiorentina.
Nella giornata odierna, alle 9 la squadra si è ritrovata per la colazione mentre alle 10:30 è previsto l'allenamento mattutino. Pranzo alle ore 12, poi riposo e successivamente si scende nuovamente in campo alle 15 per il secondo allenamento della giornata. Alle 20 la cena. Domani, invece, la Roma scenderà di nuovo in campo alle 20 italiane per la seconda amichevole del ritiro contro il Newport County

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