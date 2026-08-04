Scala, poker portieri tutto da gestire

[...] Dire adesso chi sarà il numero uno della Roma Primavera è quasi Impossibile. Con Zalezny (2006) In uscita per limiti d'età e De Marzi (2007) promosso come terzo In squadra, alle spalle di Svilar e Gollini, Scala ha tra le mani quattro portieri affidablli: si tratta di Marcaccini (2008), Di Salvatore (2008), Bouaskar (2009) e Kilvinger (2009).[...] Traduzione: la scelta non sarà semplice, anche se la Youth League permetterà dello rotazioni. [...]

(Corsport)