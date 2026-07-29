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Calciomercato Roma: tra le alternative per l'attacco c'è Kevin del Fulham

Mercato
di Fabio D'Ascanio
mercoledì, 29 luglio 2026 alle 10:47
Kevin
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Gian Piero Gasperini attende dei rinforzi importanti sulle ali. Il tecnico vuole alzare il livello qualitativo del reparto offensivo giallorosso. Il ds Tony D'Amico studia anche delle possibili alternative che potrebbero, però, diventare delle piste concrete. Tra queste, come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, c'è quella che porta a Kevin, ala brasiliana di proprietà del Fulham
Il classe 2003, reduce da una stagione certamente non entusiasmante in Premier League avendo messo a segno solamente 1 gol e un assist in 26 presenze, anche nella scorsa estate era stato attenzionato dal club giallorosso, quando dallo Shakhtar si trasferì al club inglese per circa 40 milioni di euro
(Leggo) 

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