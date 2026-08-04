Calciomercato Roma: per Ruggeri sorpasso Aston Villa. Giallorossi e Juventus in ritardo

Il profilo di Mattia Ruggeri è stato accostato diverse volte nel corso di questa sessione di mercato alla Roma. Ma nelle ultime ore, secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna, l'Aston Villa è pronto a chiudere l'operazione.

Sia i giallorossi che la Juventus sarebbero ormai in ritardo, e quindi è quasi impossibile ormai prendere l'esterno italiano. L'Atletico Madrid, tra le altre cose, avrebbe deciso di aprire alla cessione dell'ex Atalanta. Un incontro con l'agente all'inizio della settimana ha ammorbidito i madrileni. Ma la questione italiana pare definitivamente chiusa.

(El Gol Digital)