Calciomercato Roma: per Ruggeri sorpasso Aston Villa. Giallorossi e Juventus in ritardo

Delle buone notizie arrivano dal ritiro in Galles della Roma: questa mattina infatti Wesley è tornato a lavorare con il gruppo. E Gasperini lo convocherà probabilmente per l'amichevole di oggi che i g...
Totti e Guardiola. Una storia dell'ex capitano della Roma su Instagram immortala proprio Francesco con l'ex allenatore del Manchester City. "Che incontri" è la frase che accompagna lo scatto. Uno era...
La Roma starebbe pensando a Yahia Jlidi, nazionale tunisino Under 17, di proprietà dell'Angers. Non ci sono solamente i giallorossi sul giocatore, ma anche il Lione. Nelle scorse settimane la società...
Si è parlato nei giorni scorsi anche della situazione relativa a Mastantuono, accostato alla Roma. Ma secondo le ultime informazioni sull'esterno che il Real Madrid vuole cedere in prestito in Europa,...
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