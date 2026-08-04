Calciomercato Roma, previsto un incontro con il Torino per Cacciamani

La Roma continua a muoversi sul mercato e guarda anche ai giovani prospetti italiani. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, è previsto un incontro tra il club giallorosso e il Torino per parlare di Cacciamani, esterno granata che ha attirato l’interesse della dirigenza capitolina. La trattativa, però, non si preannuncia semplice. Sempre secondo Di Marzio, il Torino valuta molto il giocatore e parte da una richiesta economica elevata. L’incontro tra le parti servirà a capire se ci sono i margini per imbastire una trattativa e provare ad avvicinare le rispettive posizioni.