Calciomercato Roma, previsto un incontro con il Torino per Cacciamani

Lorenzo Pellegrini prosegue il suo programma di recupero individuale lontano dai compagni, in attesa di novità sul rinnovo contrattuale. Dopo la storia Instagram pubblicata ieri che lo ritraeva al lav...
La Roma accelera per Nahuel Molina. Secondo quanto riportato dal giornalista Filippo Biafora, il club giallorosso ha presentato all’Atletico Madrid un’offerta da 13 milioni di euro più 3 milioni di bo...
Antonio Arena ha voluto far sentire la propria vicinanza a Muhammed Bah dopo il grave infortunio rimediato nell’amichevole contro il Cardiff. L’attaccante della Roma ha condiviso una storia su Instagr...
Nico Gonzalez è stato proposto alla Roma. L’esterno argentino della Juventus è finito tra i nomi valutati dal club giallorosso per rinforzare il reparto offensivo, ma al momento la pista non sembra de...
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